Россия оказалась на пороге "сейсмических изменений", которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "ABC News" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Говоря о будущем Российской Федерации Кирилл Буданов высказал уверенность, что границы можно изменить, ведь РФ – это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны.

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При этом глава ГУР выразил уверенность, что Украина вернет контроль над Крымом, а также высмеял ядерные угрозы Кремля и провальное зимнее наступление россиян, обернувшееся огромными потерями без существенных успехов.

Стоит отметить, что подобные заявления Кирилл Буданов делал и ранее. Так, в интервью "Голосу Америки" он заявлял что Россия не готова к долгой войне на десятилетия и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводам, что российские войска больше не способны проводить несколько наступательных операций параллельно и сосредотачивает усилия на Бахмуте, как приоритетном населенном пункте, который хотят захватить.

Также издание "Комментарии" сообщало – развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Об этом сообщает Институт изучения войны.



