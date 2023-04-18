logo

BTC/USD

29744.08

ETH/USD

2103.36

LTC/USD

102.11

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов подтвердил свой прогноз по освобождению Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов подтвердил свой прогноз по освобождению Крыма

Глава ГУР все еще уверен, что ВСУ зайдут на полуостров весной

сегодня, 07:47
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется и от своих слов о сроках деоккупации полуострова он не собирается отказываться. Как передает портал "Комментарии", такую позицию главный разведчик страны озвучил в интервью "NV".  

Буданов подтвердил свой прогноз по освобождению Крыма

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов во время общения с журналистом в очередной раз подтвердил свой прогноз относительно того, что ВСУ зайдут в Крым весной этого года. По его словам, до конца весны 2023 еще достаточно много времени. Впрочем, конкретики он избежал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"У меня еще есть промежуток времени... У нас все идет по графику. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время", — заявил Кирилл Буданов, отметив, что других прогнозов по освобождению Крыма у него нет.

Стоит отметить, что большинство прогнозов Буданова сбывались. Например, 29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября. 1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может напасть еще на одну страну.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин провел встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу. Стороны заявили об укреплении сотрудничества, в том числе по линии военных ведомств. В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверяет, что на фронте пока не зафиксировано фактов применения россиянами китайского оружия. О чем говорит теперь еще и военное сближение РФ и КНР (и есть ли оно на самом деле)? Какова вероятность, что китайское вооружение или компоненты будут задействованы в войне против Украины? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/koli-zakinchitsya-viyna-budanov-dav-prognoz-novini-ukrajini-50318387.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!