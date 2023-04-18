Буданов подтвердил свой прогноз по освобождению Крыма

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется и от своих слов о сроках деоккупации полуострова он не собирается отказываться. Как передает портал "Комментарии", такую позицию главный разведчик страны озвучил в интервью "NV".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов во время общения с журналистом в очередной раз подтвердил свой прогноз относительно того, что ВСУ зайдут в Крым весной этого года. По его словам, до конца весны 2023 еще достаточно много времени. Впрочем, конкретики он избежал.

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"У меня еще есть промежуток времени... У нас все идет по графику. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время", — заявил Кирилл Буданов, отметив, что других прогнозов по освобождению Крыма у него нет.

Стоит отметить, что большинство прогнозов Буданова сбывались. Например, 29 октября он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября. 1 октября Буданов говорил, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории. А в начале ноября заявил, что наступает решающий период войны. В декабре начальник ГУР МО также заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

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