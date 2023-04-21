Последствия санкций: Forbes назвал имена обедневших российских миллиардеров

Из попавших под санкции западных стран миллиардеров имеют общее состояние всего на 13% ниже, чем за день до полномасштабного вторжения Путина в Украину , пишут "Комментарии" .



Forbes посчитал, кто из российских миллиардеров обеднел и на сколько

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По информации Forbes, самым обедневшим российским миллиардером стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. В 2022 году его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов — до 11,5 миллиарда долларов.

Почти половина всех миллиардеров мира стали беднее, чем были год назад . Как бы там ни было, а перспективы российской экономики более неоднозначны, чем можно судить по состоянию ее богатейших сыновей. Экономика России сократилась на около 2,5% в прошлом году, если верить правительственной статистике, а это значительно меньше 12%, которые прогнозировали стране. Но это все равно существенное падение, если сравнивать его с 3,5% роста ВВП ЕС и 2,1% США.

Также в список самых обедневших российских миллиардеров вошли:

▪Акционер компании Datadog Леонид Богуславский (его общее состояние в 2023 году оценивается в 3,6 миллиарда долларов, за год он потерял 1,1 миллиарда долларов);

▪️владельцы разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы (общее состояние каждого — по семь миллиардов долларов, потеряли по 1,1 миллиарда долларов)

▪️инвестор Фархад Ахмедов (1,1 миллиарда долларов, потерял 600 миллионов долларов)

▪️глава правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко (1,1 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов)

▪ бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев и его семья (6,4 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);

▪️бывший член Совета директоров Альфа-банка Петр Авен (4,2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов)

▪️вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании "Интеко" Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов, потеряла 100 миллионов долларов)

▪️один из владельцев Альфа-Банка Андрей Косогов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов)

▪️инвестор Александр Мамут (2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов)

▪️владелец группы "Абсолют" Александр Светаков (2,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов)

▪️продюсер и инвестор Глеб Фетисов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов)

Общее состояние самых "обедневших" российских миллиардеров за 2022 год, по оценкам Forbes, сократилось на 8,5 миллиарда долларов.

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