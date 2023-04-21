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Орбан не смог скрыть своего шока из-за заявления Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Виктор Орбан давно известен своей антиукраинской позицией

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина в будущем станет членом Альянса, ведь по этому вопросу есть согласие абсолютно всех стран-членом альянса.

Орбан не смог скрыть своего шока из-за заявления Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В Twitter глава венгерского правительства распространил публикацию Politico, где цитируются слова Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным". 


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На эти слова Орбан отреагировал коротко, но весьма эмоционально, написав: "Что?!".

Напомним, в четверг, 20 апреля, состоялся неанонсированный визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину. Это – первый его приезд в нашу страну с начала широкомасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Североатлантического Альянса поднял вопросы необходимости ускорения военной помощи Украине, а также гарантий безопасности нашей стране на пути в НАТО.  В свою очередь, в Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей так называемой "спецоперации". Почему Столтенберг именно сейчас посетил Украину? Возможны ли какие-то кардинальные перемены в ходе российско-украинского войны после этого визита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Столтенберг рассказал, какое решение приняли страны НАТО по членству Украины в альянсе.  

Орбан не смог скрыть своего шока из-за заявления Столтенберга о членстве Украины в НАТО - фото 2




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