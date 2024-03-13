"Хочется закрыть уши": Туск резко отреагировал на слова Папы Римского относительно Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике заявление Папы Римского, в котором понтифик призвал Украину начать мирные переговоры с Россией. Туск заявил, что он не хотел бы слышать заявлений Франциска о войне в Украине, но когда их слышит, хочет закрыть уши.



Дональд Туск критику слова Папы Римского. Фото из открытых источников

В интервью для польского телеканала TVN24 Дональд Туск отреагировал на резонансные слова Папы Римского, который настаивал на том, чтобы Украина подняла "белый флаг".

"Я имел возможность несколько раз встречаться с Папой Франциском. Вероятно, тогда он был в лучшем интеллектуальном и нравственном состоянии, чем сегодня. Извините, но сегодня я бы предпочел не говорить с Франциском о России и Украине. Когда мы это слышим, нам хочется закрыть уши", – сказал Туск.

В интервью швейцарскому телевидению Папа Римский Франциск прокомментировал войну в Украине и призвал Киев сделать смелый шаг и поднять белый флаг для начала мирных переговоров с Россией. Эти слова вызвали широкий резонанс, а также налагаются на предварительные заявления Папы Римского, трактуемые как пророссийские.

Папа Римский обвиняется в том, что он приравнял палача к жертве, не желал или не мог четко осудить Россию за нападение на Украину, не направлял агрессору призывы к миру, а призвал атакованную страну к капитуляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после скандальных слов Папы Римского о войне в Украине, Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали о реакции лидеров мира на резонансные слова Франциска о капитуляции Украины.