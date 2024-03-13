logo

BTC/USD

73376.99

ETH/USD

4060.01

LTC/USD

98.33

USD/UAH

38.85

EUR/UAH

42.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Хочется закрыть уши": Туск резко отреагировал на слова Папы Римского относительно Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

"Хочется закрыть уши": Туск резко отреагировал на слова Папы Римского относительно Украины

Дональд Туск заявил, что Папа Римский Франциск раньше был в "лучшем интеллектуальном и нравственном состоянии", чем теперь, когда говорит о войне в Украине.

сегодня, 09:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике заявление Папы Римского, в котором понтифик призвал Украину начать мирные переговоры с Россией. Туск заявил, что он не хотел бы слышать заявлений Франциска о войне в Украине, но когда их слышит, хочет закрыть уши.

"Хочется закрыть уши": Туск резко отреагировал на слова Папы Римского относительно Украины

Дональд Туск критику слова Папы Римского. Фото из открытых источников

В интервью для польского телеканала TVN24 Дональд Туск отреагировал на резонансные слова Папы Римского, который настаивал на том, чтобы Украина подняла "белый флаг".

"Я имел возможность несколько раз встречаться с Папой Франциском. Вероятно, тогда он был в лучшем интеллектуальном и нравственном состоянии, чем сегодня. Извините, но сегодня я бы предпочел не говорить с Франциском о России и Украине. Когда мы это слышим, нам хочется закрыть уши", – сказал Туск.

В интервью швейцарскому телевидению Папа Римский Франциск прокомментировал войну в Украине и призвал Киев сделать смелый шаг и поднять белый флаг для начала мирных переговоров с Россией. Эти слова вызвали широкий резонанс, а также налагаются на предварительные заявления Папы Римского, трактуемые как пророссийские.

Папа Римский обвиняется в том, что он приравнял палача к жертве, не желал или не мог четко осудить Россию за нападение на Украину, не направлял агрессору призывы к миру, а призвал атакованную страну к капитуляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после скандальных слов Папы Римского о войне в Украине, Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали о реакции лидеров мира на резонансные слова Франциска о капитуляции Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/donald-tusk-ostro-o-papiezu-franciszku-chcialoby-sie-zatkac-uszy/py4jksm
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости