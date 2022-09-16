«Хлопки» в Херсоне и Луганске: что это было – кто из коллаборантов следующий

Прицельные ракетные удары 16 сентября по оккупационной "администрации" Херсона, и примерно в то же время сильный взрыв в Луганске – в помещении так называемой генпрокуратуры "ЛНР" от которого скончался "генпрокурор" и его "заместительница" – что это может быть? Предупреждение со стороны ВСУ и наших спецслужб оккупантам и коллаборантам, что пора убираться из Украины? Или планомерная зачистка всех, кто ранее начал прислуживать стране-агрессору, предав украинский народ? Как события могут развиваться дальше? Усилятся ли подобные "хлопки" на временно оккупированных территориях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Взрыв в Луганске. Фото: из открытых источников

Идет комплексная работа, которая преследует ряд очень важных целей

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович акцентирует, что ликвидация коллаборантов и предателей в Херсоне и Бердянске, а также других городах временно оккупированного юга Украины – это не первая и не последняя акция украинских партизан.

"В том же Бердянске в конце августа был уничтожен назначенный российскими силами так называемый "заместитель начальника ГАИ" Александр Колесников, – напоминает эксперт. – Всё это – комплексная работа, которая преследует ряд очень важных целей. Одна из них – срыв "референдума" по присоединению захваченных территорий к РФ – уже достигнута. Вторая – это, конечно же, принуждение к "жесту доброй воли" (отползании с наших территорий). Третья – это воспрещение установлению политической власти на захваченной территории. Мало просто захватить какой-нибудь регион. Его аннексия предполагает утверждение в нем политической власти захватчика. А это не функция вооруженных сил. Для этого нужны чиновники и, грубо говоря, жандармы. А когда партизаны уничтожают ставленников новой "власти", политический контроль установить невозможно. Никакой чиновник не согласится работать в администрации под постоянным страхом ликвидации".

Всё сказанное выше, отмечает Денис Попович, в полной мере относится и к Луганску, где сегодня впервые за достаточно продолжительный период времени произошла ликвидация одного из пособников оккупантов.

"Надеемся, что первый раз за долгое время раз не станет последним, а такая практика распространится и на так называемую "ДНР". Эти территории также должны быть деоккупированы, а развертывание партизанского движения только приближает этот день, – подчеркивает эксперт. – Судьба предателей незавидна. Они могут быть либо ликвидированы партизанами, либо попасть в руки украинских спецслужб, чтобы ответить по закону, либо повторят судьбу владельцев российских паспортов из Харьковской области, которые сейчас ютятся в палаточном городке под Белгородом. Хотя, на мой взгляд, коллаборанты, когда в них исчезает надобность, становятся расходным материалом и для своих новых хозяев".

Успех нашего контрнаступления на Харьковщине является мотиватором для усиления партизанского движения

Политолог Дмитрий Воронков отмечает, что следует различать точечные подрывы коллаборантов и прицельные ракетные удары.

"Есть комплексная работа ВСУ, а есть работа партизанского движения. Но цель всего этого – зачистить именно предателей. Как пример того, что будет с остальными, пошедшими по подобному пути. Такие наглядные примеры будут приводить к сбоям в административно-управленческой системе, которую россияне пытаются выстроить на временно оккупированных территориях", – поясняет эксперт.

По его мнению, подобная "зачистка" усилится. Более того, она только набирает обороты, уверен Дмитрий Воронков.

"А если нам еще и передадут ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности, может бить на расстояние до 300 км), запрос на который в США давно поступил от украинской стороны, то "хлопки" станут еще более частыми и неожиданными для противника", – прогнозирует политолог.

Он также поясняет, что успех нашего контрнаступления на Харьковщине является мотиватором для усиления партизанского движения. Отсюда – сегодняшние акты возмездия в тех же Мелитополе и Луганске, подчеркивает Дмитрий Воронков. И продолжение успехов по деоккупации украинских территорий, уверяет он, будут лишь подстегивать силы сопротивления громче заявлять о себе там, куда пока не дошли ВСУ.

Предатели – вполне законные цели для уничтожения на уровне с российскими оккупантами

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько уверен, что происходящее – это тот урок, который нужно было дать еще в 2014 году. А именно, что быть коллаборантом – означает опасность для жизни и здоровья.

"Будь это сделано в полной мере тогда, вероятно, мы бы сегодня виделигораздо меньше желающих работать на оккупантов, – считает эксперт. – Но лучше поздно, чем никогда. Все те, кто изменил Родине и привел сюда оккупантов, должны нести ответственность. И это она и есть. Предатели – вполне законные цели для уничтожения на уровне с российскими оккупантами".

Кроме того, отмечает Александр Солонько, такие операции прекрасно выполняют функцию срыва запланированных россиянами фейковых референдумов, которые должны были служить формальным оправданием аннексии украинских территорий.

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