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В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы

Оккупанты уже заявили, что в результате взрывов есть погибшие и раненые

сегодня, 11:37
Автор:

Кравцев Сергей
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В пятницу утром, 16 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Суспільне".

В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы

Оккупированный Херсон. Фото: из открытых источников

"В Херсоне слышны взрывы": — говорится в сообщении.

При этом местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы были очень мощные.

По данным издания, взрывы прогремели в центре города, за зданием облгосадминистрации. В районе херсонского апелляционного суда виден столб дыма.

Читайте также на портале "Комментарии" — совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран ООН, принял резолюцию, требующую от России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), равно как прекратить действия против "любого другого ядерного объекта в Украине или на них". Об этом во время видеообращения 15 сентября упомянул и президент Украины Владимир Зеленский. Каковы перспективы демилитаризации ЗАЭС? Как можно принудить россиян покинуть станцию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава КНР Си Цзиньпин встретился в Самарканде (Узбекистан), где проходит саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), с российским диктатором Владимиром Путиным. Официальный Вашингтон считает эту встречу примером слаженности позиций двух стран на фоне войны, которую Кремль развязал в Украине. Что можно сказать по известным на данный момент итогам данной встречи? Пойдет ли Пекин на еще большее сближение с Москвой? Есть ли шанс, что Си надавит на Путина с целью прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/suspilnekherson/16439
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