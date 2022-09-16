В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы

В пятницу утром, 16 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Суспільне".

Оккупированный Херсон. Фото: из открытых источников

"В Херсоне слышны взрывы": — говорится в сообщении.

При этом местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы были очень мощные.

По данным издания, взрывы прогремели в центре города, за зданием облгосадминистрации. В районе херсонского апелляционного суда виден столб дыма.

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