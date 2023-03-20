ГУР сообщило об уничтожении организатора "бесчеловечных пыток"

Организатор пыточных на Херсонщине Сергей Москаленко ликвидирован на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передают "Комментарии".

Про ліквідацію колаборанта повідомило ГУР Міноборони

"Предатель 1978 г.р. был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки, — сообщают украинские военные разведчики. ГУР Минобороны Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Слава Украине!".

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Напомним, что во время визита Путина в Мариуполь кремлевские пропагандисты допустили "прокол". Террорист Гиркин рассказал, чем, по его мнению, закончится битва за Бахмут для России. А украинские эксперты размышляют, готова ли Украина перехватить инициативу в войне.

"Мы имеем фактически армию, которая использует натовское вооружение и сама воюет современно, как армии стран Альянса. Все это дает нам то же преимущество, благодаря которому можно не только наступать, но и побеждать. Когда и как это будет – увидим. Но понятно, что без контрнаступления ВСУ рассчитывать на Победу, к которой мы все так стремимся, не приходится, — рассуждает эксперт. — Что касается общих выводов на 390-й день масштабной войны, то я согласен с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым — сейчас, если использовать футбольную терминологию, 1:1. Но матч еще не завершен. И теперь инициатива, по идее, должна перейти в Украину. Счет точно будет в нашу пользу, надеемся уже этой весной".