ГУР Минобороны Украины: Суровикин был отстранен в ходе спецоперации

Нынешний глава Генштаба армии РФ Валерий Герасимов, чтобы сместить с занимаемого поста своего конкурента Сергея Суровикина, провел настоящую спецоперацию по его дискредитации. Подробности этого, как сообщают "Комментарии", в интервью "УП" раскрыл глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Суровікін відомий своєю жорстокістю

По его словам Герасимов, недовольный отстранением от командования Генштабом, направил свои силы на сбор компромата на своего соперника. Ему вменили в вину сдачу Херсона, разбазаривание ракетных запасов России и даже массовое распространение алкоголизма и наркомании в армии. Все эти данные были доведены до высшего руководства РФ, которое вернуло на занимаемую должность Герасимова.

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"Это пример межусобной борьбы у них, — отметил Буданов. — Герасимова устранили от руководства войсками и вообще, как говорится, от "праздника жизни" в российской армии. Он начал искать способы, как устранить Суровикина. Ближе к зиме он начал, не побоюсь этого слова, специальную операцию против него — началось проведение проверок относительно его, проведение комиссий, инспекций, и доведения их результатов до высшего руководства Российской Федерации. Им нарисовали следующую картину: исключительно из-за господина Суровикина был потерян Херсон, исключительно из-за Суровикина страшные потери Российской Федерации, исключительно из-за него в армии появилась такая проблема, как наркомания, проблема алкоголизма... Единственно, что ему, на мой взгляд, правильно инкриминировали это ненормальные траты ракетного вооружения. Почти до "нулей", практически по всем категориям".

Напомним, что Сергей Суровикин ответственен за массовые обстрелы энергосистемы Украины.

При этом Кирилл Буданов признал, что рад конфликтам в стане руководства страны-агрессора и даже готов им способствовать.

Кроме того, как рассказал главный военный разведчик Украины, у ГУР есть агенты в ближайшем окружении Путина. Они сотрудничают с украинской разведкой в надежде сохранить свои жизнь и имущество после того, как Путин будет смещен или уйдет в политическое небытие.

Отметим, что Кирилл Буданов также рассказал о ближайшей стратегии РФ в войне. При этом съезд народных депутатов России принял решение о прекращении существования Российской Федерации. А военный аналитик спрогнозировал, кто устранит Путина.