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Гуменюк рассказала о "неплохих результатах" на левобережье Днепра

Украинские военные имеют успехи на фронте в Херсонской области.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Гуменюк рассказала о "неплохих результатах" на левобережье Днепра

Украинские военные ведут контрбатарейную борьбу. Фото из открытых источников

Начальник пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, о некоторых успехах украинских военных на левобережье Днепра в Херсонской области. Однако добавила, что пока полное освещение деталей военных действий не будет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".


Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные заставили россиян отойти дальше на левом берегу Херсона.

"Мы продолжаем добиваться неплохих результатов в своей борьбе – и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит", — отметила Гуменюк.

По ее словам, ВСУ мощно наносят удары по россиянам, однако пока этого недостаточно, чтобы российские силы перестали обстреливать правый берег со своих позиций. Кроме того, Гуменюк отмечает, что россияне начали активнее использовать авиацию над правым берегом.

"Враг пытается таким образом создать себе искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, разрушая экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу", — сообщила Гуменюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы могут остаться без электроэнергии уже в ноябре, даже если российские силы не будут вести ракетные обстрелы и атаковать дронами. Народный депутат объяснил, какие проблемы следует ожидать в ближайшие месяцы.

Также "Комментарии" писали о вице-премьере Федорове, который рассказал, как и когда будет работать новая система "смарт-мобилизация" в Украине. С помощью нее украинские мужчины смогут самостоятельно выбрать профессию в армии.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-humenyuk-dnipro-zsu-rosiya-viyna/32661889.html
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