Гуменюк рассказала о "неплохих результатах" на левобережье Днепра

Украинские военные ведут контрбатарейную борьбу. Фото из открытых источников

Начальник пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, о некоторых успехах украинских военных на левобережье Днепра в Херсонской области. Однако добавила, что пока полное освещение деталей военных действий не будет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Радио Свобода".

Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные заставили россиян отойти дальше на левом берегу Херсона.

"Мы продолжаем добиваться неплохих результатов в своей борьбе – и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит", — отметила Гуменюк.

По ее словам, ВСУ мощно наносят удары по россиянам, однако пока этого недостаточно, чтобы российские силы перестали обстреливать правый берег со своих позиций. Кроме того, Гуменюк отмечает, что россияне начали активнее использовать авиацию над правым берегом.

"Враг пытается таким образом создать себе искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, разрушая экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу", — сообщила Гуменюк.

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