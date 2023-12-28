Гуменюк рассказала о боях на левобережье Херсонщины: "ВСУ очень тяжело удерживать позиции"

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, какая ситуация на левобережной Херсонщине. По ее словам, россияне используют атаки "мясными штурмами" на этом направлении.



Наталья Гуменюк о боях на левобережье Херсона. Фото из открытых источников

Наталья Гуменюк объясняет, что бои на левобережье Херсона россияне преимущественно атакуют пехотой с небольшим количеством бронированной техники.

"ВСУ очень трудно удается удерживать позиции. Все штурмы, которые применяет враг преимущественно пешие, с использованием пехоты. Однако, это происходит почти без поддержки бронированной техники", — говорит Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" и объясняет, что российская техника "очень плотными рядами стоит сожженная".

За прошедшие сутки россияне провели 13 атак на этом направлении, которые отразили украинские силы. По словам Гуменюк, россияне отступили на прежние позиции со значительными потерями. Также "мясные штурмы" россиян, спикера Сил обороны юга, объясняет необходимостью применять армией РФ тяжелую бронетехнику на других участках фронта.

"Предпочтительно атаки проводятся мясными штурмами бойцов типа роты "z", которые время от времени опрокидываются на наше направление. Поскольку техника больше нужна на восточном, Авдеевском направлении — враг направляет ее туда", — сказала Гуменюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин посредством тактики "волн человеческого мяса" посылает сигнал Западу. Таким образом, российский президент хочет показать, что война в Украине находится в тупике, несмотря на помощь Запада. Однако датский военный аналитик указывает, что Запад будет реагировать по-другому на сигналы Путина.

Также "Комментарии" писали о Наталье Гуменюк, пояснившей, почему россияне сосредоточились на атаках по находящейся в тылу Одесской области.