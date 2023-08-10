Гуменюк о звуках взрывов в Крыму: мы анонсировали сезон "бавовны"

Глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отреагировала на недавние взрывы на территории аннексированного Россией Крыма и заявила, что это анонсированный ранее сезон "бавовны". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

В августе практически каждый день российские СМИ сообщают о взрывах на территории Крыма. В частности, "бавовну" было слышно 10 августа в населенных пунктах Новофедоровка и Саки. На это отреагировала Наталья Гуменюк, указавшая, что это план украинских военных.

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"Мы анонсировали сезон "бавовны" – мы держим слово. Это абсолютно в планах Сил обороны, это абсолютно вписывается в логику и тактику ведения войны", — сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра заявила, что взрывы в Крыму являются частью контрнаступления ВСУ. Гуменюк объясняет, что одним из важных элементов наступательных действий украинских военных является уничтожение враждебного потенциала, в частности, это касается его ресурсов и резервов, позволяющих обновляться в условиях боевых действий.

Гуменюк ответила на вопрос, наносят ли это украинские беспилотники удары по Крыму.

"Служба безопасности Украины отметила: все детали будут раскрыты после победы, потому что в условиях боевых действий у нас еще много работы", — говорит Гуменюк и добавляет, что Россия ловко пользуется всеми ресурсами в условиях гибридной войны.

Гуменюк рассказала, что не все взрывы в Крыму объявляются, ведь россияне быстро реагируют и передислоцируют технику. Однако впоследствии Украина расскажет все места поражения россиян на полуострове.

"Сейчас происходит "посев семян "бавовны" по Крымскому полуострову, а дальше, уже как прорастет, мы обозначим каждое", – рассказала спикер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гуменюк рассказала о "небольшой панике" россиян в Черном море.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила Senator от Канады: на что способна эта военная техника.