"Гребаная советская система": генерал резко критикует украинскую армию

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Slava Kot
Генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший оборонной Николаевой во время полномасштабного наступления России, критикует изменения в украинской армии. По его словам, она до сих пор остается похожей на советскую.
Генерал-майор Дмитрий Марченко. Фото из открытых источников
Генерал Дмитрий Марченко отреагировал на ситуацию с курсантом Национальной академии сухопутных войск Александром Поповичем, отчисленным из академии и переведенным в боевую бригаду. По словам Поповича, это произошло из-за его жалобы о нарушении прав курсантов, в частности травли и условиях увольнения за пределы заведения.
Кроме того, Попович отмечает, что его перевели к майору Антониву, который якобы унижал курсантов и был начальником одного из курсов, где учился парень. Попович добавляет, что это похоже на стечение обстоятельств или расправу над ним.
Генерал указывает, что Украина ведет войну за свои права, свободы, независимость и европейские ценности, однако система продолжает делать из украинцев "рабов".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что морская пехота отреагировала на критику нового назначения генерал-лейтенанта Юрия Содоля.
Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на российский удар по гражданским в Харькове.
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Василь Коваленко
сегодня, 12:41
Повністю погоджкуюся із думкою вельмишановного пана Генерала. Наша українська армія ніяк не позбудеться того "совкового спадку", тим більше, останнім часом, коли від керівництва ЗСУ були усунені і продовжують усуватисяся прогресивно мислячі та незалежні у своїх оцінках і діях военачальники, на користь тих, що готові "під козирьок" виконувати будь-які (в т. ч. безглузді і, навіть, злочинні) накази з Банкової. Цей спадок - одна з вагомих причин, чому із таким побоюванням нинішні військовозобов'язані відносяться до призову у лави ЗСУ