Готовность РФ использовать ядерное оружие в Украине: в ЦРУ сделали заявление

На сегодняшний день нет оснований говорить о том, что Россия приблизилась к самой возможности использовать ядерное оружие в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Уильям Бернс. Фото: из открытых источников

"ЦРУ не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в Украине в ближайшие дни и недели", – заявил Берн во время выступления на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

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Отметим, после вильнюсского саммита НАТО, на котором была существенно усилена поддержка Украины, российские официальные лица начали снова говорить об использовании ядерного оружия.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предоставление истребителей F-16 будет рассматриваться Кремлем как "ядерная угроза", поскольку эти самолеты способны нести ядерные боеголовки.

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