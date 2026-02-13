logo

Готовится ли для Украины сценарий «мир к маю»: о чем говорят намеки Зеленского

Быстрого компромисса после Абу-Даби не произошло, поэтому сейчас мы видим кризис ожиданий.

13 февраля 2026, 14:55
Автор:
Кравцев Сергей

Сценарий "мира до мая" становится все более маловероятным. Многие на Западе и, в частности, часть команды Трампа, ставили на "весенний прорыв" в переговорах, надеясь на скорый компромисс после Абу-Даби. Однако сейчас мы видим кризис ожиданий. Такое мнение высказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

Готовится ли для Украины сценарий «мир к маю»: о чем говорят намеки Зеленского

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

"Во-первых, дистанция между позициями. Путин до сих пор не продемонстрировал готовность к реальным уступкам, рассчитывая, что Трамп просто "пережмет" Украину. Во-вторых, жесткость Зеленского. Заявление об отказе подписывать "плохой мир" разрушает график Трампа. Если Зеленский не подписывает соглашение, Трамп не одерживает свою "скорую победу". В-третьих, вакуум безопасности. До сих пор не найдена формула, которая гарантировала бы Украине безопасность без вступления в НАТО, на чем настаивает РФ", – отметил эксперт.

Игорь Петренко заметил. Уже почти можно констатировать, что "весна" может превратиться в период очередной эскалации или "зависания" переговоров, поскольку стороны не нашли точек соприкосновения, удовлетворяющих минимальные требования выживания Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский . Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".

Ранее "Комментарии" писали – действительно ли весна станет решающей: в Раде назвали возможные сроки завершения войны




