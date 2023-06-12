Готовимся к мощному «Рамштайну»: Резников рассказал, какие темы будут обсуждаться

На ближайшем заседании в формате "Рамштайн", которое должно состояться 15 июня, будут обсуждаться детали "самолетной коалиции" для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что на новом заседании "Рамштайна" Украина ожидает аналогичного уровня поддержки со стороны союзников.

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"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система", – сказал министр.

Резников отметил, что вопрос будет предметно обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

В состав украинской делегации министр обороны включил представителей наших Воздушных сил. В частности, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовку пилотов и логистические вопросы.

Министр подчеркнул, что приоритеты Украины не изменились. На заседании также будут обсуждать все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

"Эта война — это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и способностей ее ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах", — добавил он.

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