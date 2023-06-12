Готовимся к мощному «Рамштайну»: Резников рассказал, какие темы будут обсуждаться

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Кравцев Сергей
На ближайшем заседании в формате "Рамштайн", которое должно состояться 15 июня, будут обсуждаться детали "самолетной коалиции" для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что на новом заседании "Рамштайна" Украина ожидает аналогичного уровня поддержки со стороны союзников.
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Резников отметил, что вопрос будет предметно обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.
В состав украинской делегации министр обороны включил представителей наших Воздушных сил. В частности, командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, которые курируют подготовку пилотов и логистические вопросы.
Министр подчеркнул, что приоритеты Украины не изменились. На заседании также будут обсуждать все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.
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