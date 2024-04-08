Горячая фаза операции на территории России: в РДК сделали заявление

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" завершили горячую фазу операции на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении "Русского добровольческого корпуса" в Telegram-канале.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

"Горячая фаза ограниченной военной операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов", — заявили в РДК.

В частности, в боях с российской армией погибли бойцы РДК на псевдо "Терен", "Вольф", "Башмак" и "Толян".

Напомним, в марте "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Бои на территории российских областей также сопровождались ударами по Белгороду. Как заявляли добровольцы в конце марта, только в пределах Белгорода с начала операции были уничтожены 452 путинских наемника, еще 784 — ранены.

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