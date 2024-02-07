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Гордон рассказал, как близко был к месту утренних взрывов в Киеве

Дмитрий Гордон находился вблизи места ракетного удара России по Киеву.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что находился недалеко от места попадания российских снарядов по многоэтажке в Голосеевском районе Киева.

Гордон рассказал, как близко был к месту утренних взрывов в Киеве

Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото из открытых источников

В социальной сети Instagram Дмитрий Гордон написал, что во время ракетного удара находился в 200 метрах от эпицентра взрыва.

"В момент взрыва я находился в двухстах метрах от этой многоэтажки. Как думаете, в ад путина пустят?", — написал Гордон.

Гордон рассказал, как близко был к месту утренних взрывов в Киеве - фото 2

На вопрос украинского журналиста отреагировали сторонники режима Путина, которые начали обвинять Украину в агрессии к собственному населению, заявив, что ракета попала в многоэтажку якобы из-за действий украинской противовоздушной системы. 

Однако большинство украинцев выражали соболезнования родным погибших и указывали, что президент РФ Владимир Путин "ада не достоин" из-за своей деятельности вести войну против Украины и запускать ракеты по украинским городам. 

Отметим, что после утренней массовой ракетной атаки количество погибших возросло до 4 человек, еще около 40 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия 6 и 7 февраля выпустила по Украине 64 ракеты и беспилотники. Противовоздушные силы Украины уничтожили 44 цели. В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о хитрой тактике россиян, которые сначала запустили ракеты в западные области Украины, а затем перенаправили в обратном направлении для атаки по украинским городам.

Также "Комментарии" писали, что хакеры выяснили, за сколько Иран продает России свои беспилотники Shahed-136.



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