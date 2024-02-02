Голобуцкий: Прошло всего три месяца от «войны в тупике» и до разработки новой стратегии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный определил три задачи для Украины в год. Среди них – создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными активами. Также он считает, что нужно ввести новую философию обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения в ресурсах и способах их использования. Кроме того, по его мнению, нужно освоить новые возможности. Как считает Алексей Голобуцкий, все выглядит как вполне рабочая схема, которая достижима для Украины.

Теперь заявления об отставке Залужного выглядят глупо

"Заметьте, от первой программной статьи в The Economist прошло всего 3 месяца. Три месяца понадобилось главке для прогресса от "война зашла в тупик, необходима новая стратегия" к собственно разработке этой стратегии",

– отметил эксперт.

По его мнению, стратегия, обозначенная генералом, на сегодняшний день, пожалуй, самая передовая в мире – просто в силу того, что нигде больше не продолжаются масштабные военные действия с привлечением самой современной техники и оружия именно на государственном уровне.

Кроме того, Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше дронов, ведь в обществе, которое не желает подвергать прямой опасности большое количество молодых мужчин и женщин, беспилотники с дистанционным управлением являются более приемлемым типом боевых действий.

"После такого официального заявления 50-летнего главкома реплики от власти о "необходимости омоложения команды" как основании замены Залужного выглядят довольно неубедительно",

– считает Алексей Голобуцкий.

Напомним, "Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил , что перед Вооруженными силами стоит вызов о создании новой государственной системы технологического перевооружения, что кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины. При этом Валерий Залужный перечислил проблемы, мешающие развитию ВСУ, в том числе неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичную монополизацию оборонной промышленности.

Кроме того, "Комментарии" также анализировали, ушел ли Залужный в ва-банк.



