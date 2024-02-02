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Голобуцкий: Прошло всего три месяца от «войны в тупике» и до разработки новой стратегии

Стратегия, о которой рассказал главком Валерий Залужный, на сегодняшний день является самой передовой в мире, об этом в Фейсбуке написал политтехнолог Алексей Голобуцкий, пишут «Комментарии»

сегодня, 12:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный определил три задачи для Украины в год. Среди них – создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными активами. Также он считает, что нужно ввести новую философию обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения в ресурсах и способах их использования. Кроме того, по его мнению, нужно освоить новые возможности. Как считает Алексей Голобуцкий, все выглядит как вполне рабочая схема, которая достижима для Украины.

Голобуцкий: Прошло всего три месяца от «войны в тупике» и до разработки новой стратегии

Теперь заявления об отставке Залужного выглядят глупо

"Заметьте, от первой программной статьи в The Economist прошло всего 3 месяца. Три месяца понадобилось главке для прогресса от "война зашла в тупик, необходима новая стратегия" к собственно разработке этой стратегии",
– отметил эксперт.

По его мнению, стратегия, обозначенная генералом, на сегодняшний день, пожалуй, самая передовая в мире – просто в силу того, что нигде больше не продолжаются масштабные военные действия с привлечением самой современной техники и оружия именно на государственном уровне.

Кроме того, Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше дронов, ведь в обществе, которое не желает подвергать прямой опасности большое количество молодых мужчин и женщин, беспилотники с дистанционным управлением являются более приемлемым типом боевых действий.

"После такого официального заявления 50-летнего главкома реплики от власти о "необходимости омоложения команды" как основании замены Залужного выглядят довольно неубедительно",
– считает Алексей Голобуцкий.

Напомним, "Комментарии" писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для CNN заявил , что перед Вооруженными силами стоит вызов о создании новой государственной системы технологического перевооружения, что кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины. При этом Валерий Залужный перечислил проблемы, мешающие развитию ВСУ, в том числе неспособность государственных институтов в Украине улучшить уровень укомплектованности наших Вооруженных сил без применения непопулярных мер, а также несовершенство нормативно-правовой базы в нашей стране и частичную монополизацию оборонной промышленности.

Кроме того, "Комментарии" также анализировали, ушел ли Залужный в ва-банк.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij
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