Главный раввин Украины ответил Путину на его "позор"

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Об этом, как сообщают "Комментарии", Моше Реувен Асман заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Моше Реувен Асман

Напомним, что сегодня в ходе участия в Петербургском международном экономическом форуме глава РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений. Среди прочего, он стал распространять традиционный кремлевский нарратив о "неонацистах" в Украине. Видимо, стремясь объяснить, как в "неонацистской", по мнению Кремля, Украине правит президент с еврейскими корнями, Путин заявил, что его неназванные еврейские друзья считают Зеленского "позором еврейского народа". Причина этого, по словам Путина, в том что в Украине возвеличивают Бандеру, который, по мнению Путина, причастен к уничтожению полутора миллионов евреев.

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"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", — отметил Моше Реувен Асман.

Также главный раввин Украины подчеркнул, что в Украине нет неонацистов.

"В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", — отметил Моше Реувен Асман.

Напомним, что ранее в вооруженных силах Украины, наравне с военными капелланами, введена должность раввина. Он будет заниматься военнослужащими-евреями. Им стал Дмитрий (Давид) Мильман. Его уполномочил начальник службы военного капелланства Вооруженных сил Украины полковник Алексей Терещук, используя при этом закон Украины "О службе военного капелланства". В украинской армии насчитывается не менее 5 тысяч евреев.

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