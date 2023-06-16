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F-16: Россия угрожает ударами по аэродромам Альянса

Россия не хочет утратить преимущество в воздухе над Украиной

сегодня, 20:28
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Автор:

Константин Куликов

В ходе проходящего сегодня в Санкт-Петербурге экономического форума президент РФ попытался в очередной раз предстать в облике победителя, заявив об успешном отражении украинских атак. Но, нехотя обнажил свой страх, начав говорить о возможных поставках современных самолетов Украине. Об этом сообщают "Комментарии".

F-16: Россия угрожает ударами по аэродромам Альянса

F-16

Напомним, что пока еще Россия сохраняет преимущество в авиации на театре боевых действий в Украине.


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"НАТО, конечно, втягивается в войну  на Украине, — заявил Путин. — Поставки идут — военной техники, тяжелой техники, сейчас рассматривается вопрос поставки самолетов... Танки горят... Они горят. Также будут гореть и F-16. Сомнений нет".

Вслед за этим Путин стал угрожать странам НАТО возможными последствиями, в случае поставок современных самолетов Украине.

"Но если они (F-16 — ред.) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас", — заявил Путин.

Напомним, что Украина и НАТО сейчас работают над созданием и дальнейшим продвижением авиационной коалиции, названной так по аналогии с танковой коалицией. Уже сейчас известно о решении Дании и Нидерландов обучать летчиков ВСУ на F-16.

А экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович упрекнул западных союзников в медлительности. По его мнению, нерешительность НАТО позволила армии РФ за девять месяцев "зарыться", соорудив капитальные оборонные сооружения в Запорожской области. Он призвал Запад не повторять эти ошибки с поставками F-16.

Тем временем, Путин хамовито заявил о превосходстве над НАТО.

А одна из азиатских стран оказалась на грани катастрофы.



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