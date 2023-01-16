Главные выводы после 12 ракетной атаки на Украину: как защитить украинскую энергосистему

Дефицит генерации в украинской энергосистеме после очередной российской массированной ракетной атаки, совершенной 14 января, – огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений, сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Какие выводы следует сделать после этой атаки? Какие еще меры следует принять, чтобы более качественно защитить украинскую энергосистему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украинская энергосистема. Фото: из открытых источников

Одним из путей решения проблемы дефицита электроэнергии может стать развертывание распределенной сети газовых электростанций, мобильных или стационарных

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон с сожалением отмечает, что существующие системы ПРО/ПВО еще не могут обеспечить полной защиты критической инфраструктуры.

"Ремонт поврежденных электростанций может занять значительное время. Одним из путей решения проблемы дефицита может стать развертывание распределенной сети газовых электростанций, мобильных или стационарных. Мобильные можно подключить к сети за несколько дней, но их мощность обычно не превышает 25-35 МВт. Установка стационарных газовых электростанций требуется до года, но мощность может составлять сотни МВт", – поясняет Сергей Макогон.

По его словам, чтобы уменьшить уязвимость системы, нужно разукрупнять энергетические объекты и увеличивать количество генерирующих объектов небольшой мощности.

Нам нужны усиление противоракетной обороны, а в более долгосрочной перспективе – системы сдерживания в виде вооружений

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:

"Последние атаки показали, что российская армия начала бить непосредственно по генерирующему оборудованию, которое восстанавливать сложнее, дольше и дороже, чем оборудование распределительных устройств, на которых они фокусировались до этого".

Универсальных рецептов нет, акцентирует эксперт.

Прежде всего, по мнению Дениса Саквы, нам нужны усиление противоракетной обороны, а в более долгосрочной перспективе – системы сдерживания в виде вооружений, которые могут нанести аналогичный урон российским электростанциям.

Читайте также на портале "Комментарии" — падение ракеты в Днепре: о чем говорит провокация Арестовича – как должна отреагировать власть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!