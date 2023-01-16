Главные выводы после 12 ракетной атаки на Украину: как защитить украинскую энергосистему

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Кравцев Сергей
Дефицит генерации в украинской энергосистеме после очередной российской массированной ракетной атаки, совершенной 14 января, – огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений, сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко. Какие выводы следует сделать после этой атаки? Какие еще меры следует принять, чтобы более качественно защитить украинскую энергосистему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Украинская энергосистема. Фото: из открытых источников
Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон с сожалением отмечает, что существующие системы ПРО/ПВО еще не могут обеспечить полной защиты критической инфраструктуры.
По его словам, чтобы уменьшить уязвимость системы, нужно разукрупнять энергетические объекты и увеличивать количество генерирующих объектов небольшой мощности.
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква рассуждает так:
Универсальных рецептов нет, акцентирует эксперт.
Прежде всего, по мнению Дениса Саквы, нам нужны усиление противоракетной обороны, а в более долгосрочной перспективе – системы сдерживания в виде вооружений, которые могут нанести аналогичный урон российским электростанциям.
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