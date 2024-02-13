Главнокомандующий ВСУ рассказал, когда закончится война и что сейчас происходит на фронте

ВСУ на фронте перешли к обороне, ситуация очень сложная, отметил Александр Сырский. По его словам, россияне наступают фактически по всей линии фронта.

Александр Сырский

"Цель нашей оборонной операции – это истощить силы противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане использования беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы, содержании подготовленных рубежей обороны"

, – рассказал Сырский.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ затруднился сказать, когда закончится война. По его словам, для этого украинские военные должны получить все, что необходимо от партнеров.

"Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива",

– сказал Сырский.

По его словам, военным на фронте хватает стойкости и духа, а вот с боеприпасами и техникой есть проблемы.

Напомним, президент Владимир Зеленский отправил в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и на его место назначил Александра Сырского. Среди ожиданий от нового главкома – это прекращение стагнации на фронте.

Как сообщал портал "Комментарии", россияне пытаются дискредитировать нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку российские генералы реально боятся его. Эксперты отмечают, что россияне придумывают фейки о Сырском, поскольку именно этот "свой" генерал прогнал их из-под Киева, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил , что сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.

Также "Комментарии" рассказывали, что глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что после того, как Александр Сырский был назначен на должность Главнокомандующего ВСУ, Украина будет только усиливать свои позиции на фронте.



