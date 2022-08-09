Глава Запорожской ОВА рассказал о том, возможно ли наступление россиян на данном направлении

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал об обстановке на Запорожском направлении. Об этом он сообщил во время брифинга в Медиа Центре Украина.

Армия РФ

На вопрос ведущего о том, видит ли он признаки переброски российских войск на Запорожское направление, Старух ответил следующим образом:

"По таким вопросам мы все-таки ориентируемся на то, что говорит Генштаб и Вооруженные силы. Накопление сил на Запорожском направлении происходит периодически. Силы накапливаются, но Запорожская область находится между Херсонщиной, где достаточно активные действия идут и Донбассом, где также идут активные действия и так бывает, что накопят а потом оно перебрасывается или на Донецкое или на Херсонское направление", — Александр Старух.

Также Старух рассказал о вероятности наступления на Запорожском направлении.

"На данный момент вероятность дальнейшего наступления на Запорожье военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное", — Старух.

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