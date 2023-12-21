Глава СБУ анонсировал "сюрпризы" для России в 2024 году

Глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк рассказал, что у украинской разведки есть планы на 2024 год, которые будут заключаться в ударах вглубь территории России, чтобы переместить войну ближе к стенам Кремля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Глава СБУ Василий Малюк. Фото из открытых источников

Василий Малюк обещает еще больше активностей на территории России в следующем году.

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы повсюду найдем врага", — сказал Малюк.

Глава СБУ не дал конкретных ответов, однако намекнул, что большинство операций будет сосредоточено на атаках по военным средствам и центрам на оккупированных территориях Украины, а также за границей. По словам Малюка "бавовна будет гореть и дальше".

"СБУ наносит прицельные точечные удары. Втыкаем врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует определенную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ для ведения войны и приближает нашу победу", — рассказал Василий Малюк и добавил, что "Россия должна готовиться к удару".

В качестве примера Малюк привел то, что точечными ударами, в том числе с использованием морских дронов, Украина смогла частично вытеснить российский флот, который размещался вблизи Крыма. Кроме того, источники в спецслужбах сообщали о ликвидации предателей и врагов Украины на территории РФ, в частности, Ильи Кивы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские спецслужбы все лучше ликвидируют врагов в России. Такие действия вызывают серьезные опасения у США и других партнёров Украины.

Также "Комментарии" писали, что после ликвидации Кивы украинская разведка дала совет всем предателям Украины.