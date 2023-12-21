Глава СБУ анонсировал "сюрпризы" для России в 2024 году

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Slava Kot
Глава Службы безопасности Украины генерал Василий Малюк рассказал, что у украинской разведки есть планы на 2024 год, которые будут заключаться в ударах вглубь территории России, чтобы переместить войну ближе к стенам Кремля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Глава СБУ Василий Малюк. Фото из открытых источников
Василий Малюк обещает еще больше активностей на территории России в следующем году.
Глава СБУ не дал конкретных ответов, однако намекнул, что большинство операций будет сосредоточено на атаках по военным средствам и центрам на оккупированных территориях Украины, а также за границей. По словам Малюка "бавовна будет гореть и дальше".
В качестве примера Малюк привел то, что точечными ударами, в том числе с использованием морских дронов, Украина смогла частично вытеснить российский флот, который размещался вблизи Крыма. Кроме того, источники в спецслужбах сообщали о ликвидации предателей и врагов Украины на территории РФ, в частности, Ильи Кивы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские спецслужбы все лучше ликвидируют врагов в России. Такие действия вызывают серьезные опасения у США и других партнёров Украины.
Также "Комментарии" писали, что после ликвидации Кивы украинская разведка дала совет всем предателям Украины.
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сегодня, 12:13
По-юдейськи перевзулись, і тепер усі успіхи на наступний рік обіцяють. В них був цілий 2024 рік до приходу Трампа але вони так нічого не зробили. Навіть в радянські часи кожне підприємство повинно було мати цех по виробництву товарів народного споживання. Чому зараз, коли країна гине, так і не переводять економіку на виробництво для війська? Давати всім власникам колишньої совкової виробничої нерухомості завдання виробляти для війська. Не виконали, на період війни, передавати у користування тих, хто зможе організувати виробництво для війська.