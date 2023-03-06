Глава Пентагона рассказал, что будет означать падение Бахмута в войне

Американский министр обороны Ллойд Остин считает, что Бахмут на Донбассе имеет более символическое, чем оперативное значение, поэтому его падение не обязательно будет означать, что Россия изменила ход боевых действий в войне. Об этом сообщает Reuters .

Ллойд Остин (фото из открытых источников)

"Я думаю, что город имеет больше символическую ценность, чем стратегическую или оперативную", — сказал Остин журналистам во время визита в Иорданию.

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"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этих боев", — подчеркнул Остин.

Кроме этого, он добавил, что не будет прогнозировать, может ли Бахмут упасть и когда. Остин сказал, что, если ВСУ решат перебазироваться западнее Бахмута, он не расценит это как стратегическую неудачу.

Напомним, что "Комментарий" писали о том, что Зеленский собрал Ставку по Бахмуту . Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута. На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Также "Комментарии" информировали о том, что Резников сказал, куда пойдут сэкономленные 100 млрд на зарплатах для военных . В интервью Алексей Резников сообщил, что запрос осуществить новый порядок начисления зарплат просили украинские военные. Резников также указал, что украинской армии удалось таким образом получить 100 млрд. гривен. По словам главы Министерства обороны, Украине нужно воевать и платить деньги раненым и семьям погибших. Министр указал, что в настоящее время Вооруженные силы Украины стали самым крупным работодателем в стране. Кроме экономии, Резников заявил, что ВСУ увеличили зарплаты для военных на 30%. Например, солдат стрелок получал 13 тыс. грн, а теперь имеет 20 тыс. грн.



