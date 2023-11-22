Глава Пентагона предупредил солдат в Польше: окажетесь на линии фронта

Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с американскими солдатами в Польше заявил, что они могут оказаться на линии фронта, если Россия захватит Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".



Генерал США Ллойд Остин и американские военные. Фото из открытых источников

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на одну из военных баз в Польше предупредил американских солдат, что агрессия России может расшириться и на другие страны. Таким образом, солдаты США должны будут присоединиться к войне. Американский генерал объяснил, что этого нельзя избежать, если Украина с помощью США и других союзников не остановит российские войска.

"Путин не остановится, если захватит Украину. После этого он пойдет на страны Балтии, а затем вы и ваши товарищи окажетесь на линии фронта, борясь с Путиным, которого мы должны были остановить или Украина могла остановить раньше", — сказал Остин.

Остин предупредил, что захват Украины может вдохновить других диктаторов, в частности, лидера Китая Си Цзиньпина начать новые войны.



В Польше Ллойд Остин встретился с министром обороны Мариушем Блащаком, где обсудили стратегические вопросы сотрудничества и войны в Украине. Чиновники подчеркнули, что название военной базы, где состоялась встреча, не будет разглашена, ведь она имеет ключевое значение для поставок западного вооружения для Украины.



Ранее портал "Комментарий" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин совершил неожиданный визит в Украину и рассказал о новом пакете военной помощи, который поможет ВСУ воевать зимой против армии РФ.

Также "Комментарии" писали, что Украина направила запрос в США на военную помощь. Это самое необходимое вооружение, которое пригодится в зимний период во время массовых ракетных атак россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, оно поможет Украине защитить заводы по производству собственного оружия.