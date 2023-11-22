Глава Пентагона обратился к союзникам: в чем остро нуждается Украина

Министр обороны США Ллойд Остин обратился к союзникам с призывом предоставить Украине системы противовоздушной обороны. Это нужно для защиты мирных украинцев зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Ллойд Остин. Фото из открытых источников

"Поэтому сейчас, когда Украине предстоит еще одна зима в состоянии войны, я призываю эту группу (Ред. — "Рамштайн") предоставить Украине средства ПВО для защиты ее народа”, — заявил Остин во время своего выступления на заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Он напомнил, что всего за несколько дней до его визита в Украину, который состоялся 20 ноября, путинские войска нанесли новый шквал ракетных ударов по Киеву и другим районам Украины, пытаясь повредить энергосистему страны.

"Российские атаки на инфраструктуру Украины могут означать страдания и смерть для бесчисленного количества ни в чем не повинных украинских граждан", — подчеркнул Остин.

Но, как отметил министр, он уверен в том, что украинский народ сохранит стойкость перед лицом трудностей, потому что он борется за свое будущее.

Стоит отметить, прошлой зимой российские захватчики неоднократно атаковали украинскую энергосистему, систематически нанося массированные ракетные и дроновые удары. Целью агрессора были именно объекты критической инфраструктуры. Удары начались еще в октябре 2022 года и продолжались всю зиму. Пока что агрессор выжидает и продолжает накапливать ракеты и дроны.

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