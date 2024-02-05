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Глава Авдеевского горсовета опроверг информацию об уличных боях в центре города

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире «Общественного радио» не подтвердил информацию о том, что в городе идут бои украинских военных с оккупантами, сообщают «Комментарии»

сегодня, 12:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Авдеевке Донецкой области уличных боев нет, российские захватчики зашли только в несколько домов дачного массива вблизи города.

Глава Авдеевского горсовета опроверг информацию об уличных боях в центре города

Дачные массивы не являются городом

"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю"
, – заявил Барабаш.

Глава Авдеевки подчеркнул, что дачные массивы, которые заняли оккупанты, не являются городской застройкой.

"То, что они зашли в дачный массив, который возле города — да. Но это не городская застройка, это не улицы города",
– подчеркнул Барабаш.

Напомним, как писали "Комментарии", россиянам остается пройти около полутора километров или меньше до основной трассы, которая считается главным путем к Авдеевке, сообщил председатель Defense Express Сергей Згурец. Вместе с тем журналист Юрий Бутусов рассказал, что российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город, добавил он. Бутусов заявляет, что ситуация в городе критическая, Авдеевка нуждается в немедленно свежих резервах и ротации подразделений 110-й бригады, которая сохраняет управляемость, несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе. Также, добавил журналист, необходимые боеприпасы — поставки крайне малы, у врага большое преимущество в средствах поражения.

Напомним, как писали "Комментарии", военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что, несмотря на нелегкую ситуацию в Авдеевке, она выгодна для Украины из-за арифметики войны. По словам ветерана АТО, россияне имеют значительные потери на этом направлении, которые составляют 1 до 12.




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Источник: https://hromadske.radio/
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