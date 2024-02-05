Глава Авдеевского горсовета опроверг информацию об уличных боях в центре города

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Ткачик Олеся
В Авдеевке Донецкой области уличных боев нет, российские захватчики зашли только в несколько домов дачного массива вблизи города.
Дачные массивы не являются городом
Глава Авдеевки подчеркнул, что дачные массивы, которые заняли оккупанты, не являются городской застройкой.
Напомним, как писали "Комментарии", россиянам остается пройти около полутора километров или меньше до основной трассы, которая считается главным путем к Авдеевке, сообщил председатель Defense Express Сергей Згурец. Вместе с тем журналист Юрий Бутусов рассказал, что российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город, добавил он. Бутусов заявляет, что ситуация в городе критическая, Авдеевка нуждается в немедленно свежих резервах и ротации подразделений 110-й бригады, которая сохраняет управляемость, несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе. Также, добавил журналист, необходимые боеприпасы — поставки крайне малы, у врага большое преимущество в средствах поражения.
Напомним, как писали "Комментарии", военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.
Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что, несмотря на нелегкую ситуацию в Авдеевке, она выгодна для Украины из-за арифметики войны. По словам ветерана АТО, россияне имеют значительные потери на этом направлении, которые составляют 1 до 12.
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