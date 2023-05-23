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Гиркин прокомментировал операцию на Белгородщине

Стрелков-Гиркин прокомментировал прорыв Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" на Белгородщине

сегодня, 22:12
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Автор:

Константин Куликов

Известный рашист и сторонник войны в Украине Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал прорыв русских добровольческих соединений на Белгородщину и последовавшие затем бои. Об этом сообщают "Комментарии".

Гиркин прокомментировал операцию на Белгородщине

Игорь Стрелков-Гиркин

По его мнению, эта операция играет на руку ВСУ, так как РФ теперь придется перебрасывать на этот участок военные части с других участков фронта.


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"Если вал пока непроверенных сообщений о прорыве подразделений противника в целый ряд приграничных населенных пунктов Белгородской области соответствует действительности — то на повестку дня встаёт неизбежное создание по этой границе сплошного фронта, который придётся заполнять откуда-то взятыми общевойсковыми частями и соединениями ВС РФ", — пишет Гиркин. — "А ВСУ ЭТО ВЫГОДНО — у них опять (как и осенью прошлого года) — значительное численное преимущество в людях, а также в количестве укомплектованных личным составом общевойсковых частей и соединений — пусть недостаточно хорошо вооруженных, но дисциплинированных и готовых к бою".

Напомним, что Стрелков-Гиркин является противником Украины и сторонником ликвидации ее государственности, но в данный момент, ситуативно, критикует Кремль за недостаточную, по его мнению, жесткость и эффективность.

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