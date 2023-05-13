Гиркин про сбитые российские самолеты и вертолеты: "Блестящая операция"

Гиркин, воевавший против Украины в 2014 году, в качестве лидера сепаратистов в Славянске и "министра обороны ДНР", признал военный успех Украины. Об этом, как сообщают "Комментарии", сегодняшний критик Кремля и лидер "Клуба рассерженных патриотов" написал в своем телеграмм-канале.

Игорь Гиркин

"Как профессионал — не могу не оценить блестящую операцию неуважаемых украинских коллег в отношении однодневного разового поражения средствами ПЗРК 4-х воздушных целей в нашем глубоком тылу, — написал Гиркин. — Хорошая (к сожалению, для меня) работа. Я последовательно уверен, что исполнители — неумная вырусь, но результата это не отменяет".

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Напомним, что сегодня при попытке захода в воздушное пространство Украины для нанесения ракетно-бомбовых ударов по территории Черниговской и Сумской областей были сбиты два российских самолета — Су-34 и Су-35, а также два вертолета Ми-8. Последние должны были подобрать пилотов самолетов, если их собьют. По данным российских телеграмм-каналов, все пилоты — девять человек — погибли. В телеграмм-каналах рашистов уже заявили, что это "черный день российской авиации".

Тем временем, в Минобороне рассказали о ситуации под Бахмутом: "Наши уничтожают врага".

Путин потребовал остановить бегство россиян от войны.

А после падения вертолетов и самолета в Брянской области принялись искать "диверсантов". Российские СМИ пишут, что на территории Клинцовского района введен план-перехват, там ищут "диверсантов, которые могли сбить вертолет и истребитель". Отмечается, что между сбитым вертолетом и самолетом — более 40 километров.

