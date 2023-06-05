Гиркин отреагировал на заявление Минобороны РФ – действительно ли началось контрнаступление ВСУ

Заявление Минобороны РФ о том, что украинская армия начала контрнаступление, – это не только ИПСО (информационно-психологическая операция), но и информация с "долей правды". Как передает портал "Комментарии", так считает российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Свое мнение он традиционно опубликовал у себя в Телеграмм.

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Не исключаю, что – на этот раз – в заявлении МО РФ содержится значительная доля правды и наступление врага началось. Подчеркиваю — только началось", — написал Гиркин.

Террорист указал, что ВСУ действуют по "классической схеме" сражений Второй Мировой войны, похваставшись, что его прогнозы на этот счет оправдались.

По его мнению, Украина применила на границе отвлекающие атаки ДРГ и, согласно данным определенных источников, пошла на прорыв на Волновахском направлении. Гиркин подчеркнул, что российский фронт пока что "держится", однако Украина все еще не задействовала "свои главные силы", поэтому Волноваха — только один из возможной серии крупных ударов.

"Противник еще НЕ задействовал полностью свои главные силы. Возможно, что удар на Волноваху — при всем относительно крупном масштабе — является только "одним из". А уж главным или вспомогательным — это поймем сегодня-завтра, поскольку вспомогательные удары наносятся ("по науке") на день-два раньше главного", — указал он.

Террорист "наванговал", что в ближайшие несколько дней накал сражений масштабируется, а их исход предопределить никто не может, ведь все только "начинается".

"Еще не вечер" — стратегическая инициатива находится в руках противника, да и (в крайнем случае) "козырь на отыграться" — на Приднестровье — у него все равно "неубиваемый" имеется", — считает Гиркин.

Отметим, утром в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", задействовав сразу 8 батальонов. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пригожин заявил, что российские войска убегают из-под Бахмута.



