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Кравцев Сергей
Заявление Минобороны РФ о том, что украинская армия начала контрнаступление, – это не только ИПСО (информационно-психологическая операция), но и информация с "долей правды". Как передает портал "Комментарии", так считает российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Свое мнение он традиционно опубликовал у себя в Телеграмм.
Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников
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Террорист указал, что ВСУ действуют по "классической схеме" сражений Второй Мировой войны, похваставшись, что его прогнозы на этот счет оправдались.
По его мнению, Украина применила на границе отвлекающие атаки ДРГ и, согласно данным определенных источников, пошла на прорыв на Волновахском направлении. Гиркин подчеркнул, что российский фронт пока что "держится", однако Украина все еще не задействовала "свои главные силы", поэтому Волноваха — только один из возможной серии крупных ударов.
Террорист "наванговал", что в ближайшие несколько дней накал сражений масштабируется, а их исход предопределить никто не может, ведь все только "начинается".
Отметим, утром в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", задействовав сразу 8 батальонов. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
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