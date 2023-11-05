Гибель личного состава 128 бригады подтвердило Минобороны: подробности

3 ноября оккупанты попали ракетой "Искандер-М" по скоплению личного состава военнослужащих 128 горно-штурмовой бригады. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ в ответ на многочисленные публикации в социальных сетях.

Место прилета

Факт трагедии подтвердили глава Закарпатской ОВА и министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии. Наш враг — коварный террорист. Нужно приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов", — написал министр на своей странице в Facebook.

Закарпатский глава призвал всех жителей области в последующие несколько дней воздержаться от любых развлекательных мероприятий, в то же время "посетить храмы, помолиться за наших защитников".

По данным военных и блоггеров, которые начали первыми обнародовать информацию о трагедии, в одном из прифронтовых сел Запорожской области руководство собрало личный состав для торжественного награждения ко дню артиллериста. Рашисты ударили по скоплению. В социальных сетях называют цифру в 28 погибших, также утверждают, что командир бригады чудом уцелел, потому что опоздал на несколько минут на торжество.

Кроме военных 128 бригады, пострадали бойцы другого формирования, а также гражданские.

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