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Германия отреагировала на заявления Польши о возможной отправке танков Leopard 2 без ее согласия

Германия не разрешает отправлять танки своего производства в Украину, поэтому союзники заявляют, что готовы поставлять Leopard 2 на фронт без согласия немецкого правительства.

сегодня, 16:31
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Автор:

Slava Kot

Польша несколько раз заявляла, что может выслать танки Leopard 2 без согласия Германии. Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отреагировал на такие сообщения из Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное издание The Guardian.

Германия отреагировала на заявления Польши о возможной отправке танков Leopard 2 без ее согласия

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Фото из открытых источников

Пока на американской военной базе Рамштайн в Германии продолжается встреча между министрами обороны стран, поддерживающих Украину, представитель Бундестага ответил в Берлине на вопросы журналистов о поставках танков Leopard 2.

Хебештрайт заверил, что предварительные заявления о том, что Олаф Шольц отправит немецкие танки Leopard 2 в Украину только тогда, когда это сделают США с танками M1-Abrams не соответствуют действительности.

"Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или выдвигал требования американскому президенту", — сказал спикер немецкого правительства.

Также Штеффен Хебештрайт отреагировал на вопросы по заявлениям Польши об отправке танков Leopard 2 в Украину без получения согласия немецкой стороны.

"Все наши партнеры обязательно захотят вести себя законопослушно", — сказал Штеффен Хебештрайт.

Танки Leopard 2 производились в Германии, а по правилам передачи военной техники, Польша должна получить разрешение на реэкспорт танков в Украину от их производителя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Олафа Шольца за его нежелание отправить танки.   Leopard 2 в Украине.

Также "Комментарии" писали о немецкой разведке, встревоженной значительными потерями украинских военных в боях близ Бахмута.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/20/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-expecting-strong-decisions-as-kyivs-allies-meet-in-germany#top-of-blog
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