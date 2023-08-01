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Геращенко назвал символ российского провала «спецоперации»

Украинский политический советник Антон Геращенко заявил, что Кремль не в состоянии защитить наиболее привилегированных жителей Москвы.

сегодня, 12:55
Автор:
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Slava Kot
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Советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что две последние атаки беспилотников по элитному московскому бизнес-центру раскрыли "ложь кремлевского режима" и стали символом провала России в войне против Украины.

Геращенко назвал символ российского провала «спецоперации»

Последствия ударов дронами по Москве. Фото из открытых источников

По словам Геращенко, чиновники, работающие в башнях "Москва-Сити" являются элитными чиновниками и бизнесменами РФ. Однако теперь они увидели, что российские власти не способны защитить их даже в столице России.


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"Для них нет ПВО, бомбоубежищ. Россия беззащитна. Все происходящее в России и Москве является явным следствием полномасштабной войны, которую ведет Россия", — пишет Геращенко.

По словам советника министра МВД, это станет символом российских неудач в войне против Украины.

"После второй атаки беспилотников они будут символизировать провал "спецоперации" и ложь кремлевского режима, который обещал и обещает жителям Москвы полную защиту", — заявил Антон Геращенко.

Напомним, что 30 июля неизвестные беспилотники атаковали здание "Москва-Сити" и повредили часть помещений на пятом и шестом этажах. Также бизнес-центр атаковали 1 августа и повредили фасад на 21 этаже. В элитном бизнес-центре размещаются офисы работников трех российских министерств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, сколько еще проживет Путин. Это произошло во время интервью президента Украины с бразильским журналистом, который спросил, можно ли войну в Украине сравнить с военными действиями в Сирии, где также активно участвуют российские солдаты.

Также "Комментарии" писали о бывшем агенте MI6, заявившем, что правление Путина вскоре закончится.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1686297842585882625
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