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Генштаб: оккупанты пытаются создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:44
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Генштаб: оккупанты пытаются создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает Генштаб, на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

"Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Великой Камышевахи", — Генштаб ВСУ. 

Оккупанты наступали на направлении Долгенькое — Мазановка. Получили отпор наших воинов и с потерями отошли. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что надо готовиться: Ляшко заявил, что в Украину идет новая волна COVID-19. Ляшко заявил, что Украина должна готовиться к очередной волне COVID-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что оккупанты обстреляли поле с солнечными батареями: оперативная обстановка на юге Украины. Захватчики усиливают свою оборону. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что теперь как в Европе – Кабмин снижает температурный режим в квартирах: какой будет температура. В целях экономии энергоресурсов минимум составит 16 градусов. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского объяснили, когда ВСУ вернутся в Луганскую область. В Офисе президента считают, что отход ВСУ из Лисичанска — это вопрос правильного возвращения Донбасса. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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