Генштаб: оккупанты пытаются создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как сообщает Генштаб, на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

"Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Великой Камышевахи", — Генштаб ВСУ.

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