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Генштаб объяснил, почему не во время каждой воздушной тревоги есть ракетные удары

Украинские военные рассказали, почему не каждая воздушная тревога сопровождается ракетными обстрелами со стороны врага или работой наших ПВО

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Генеральный штаб ВСУ сообщил в ежедневном сообщении, почему не каждая воздушная тревога сопровождается обстрелами российской армии или работой украинской системы ПВО. Об этом рассказывает портал "Комментарии" со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Facebook.

Генштаб объяснил, почему не во время каждой воздушной тревоги есть ракетные удары

Российская ракета запущена в сторону Украины. Фото: из открытых источников

В ежедневном информационном отчете Генштаба ВСУ назвал причину, по которой включают воздушную тревогу, но ракетные атаки со стороны России отсутствуют.

"Самолеты вооруженных сил российской федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве республики Беларусь. Самолет Миг-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", — сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем ежедневном отчете.

Кроме сообщения о причинах частых воздушных тревог, Генштаб рассказал, что ВСУ отразили атаки россиян в нескольких поселках Донецкой области. А также украинская авиация нанесла удары по трем точкам сосредоточения личного состава, и трем позициям, где находились зенитно-ракетные комплексы врага.

Генеральный штаб ВСУ рассказал о мародерствах российских военных на временно оккупированной территории Каховского района. У местных жителей отбирают автомобили, мотоциклы, велосипеды и другую технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинской разведке, раскрывшей тайный проект российских спецслужб, главная цель которых была совершить провокации на территории Беларуси и таким образом заставить Лукашенко начать активные боевые действия.

Также "Комментарии" писали о разумной войне, которую ведут украинские военные. Немецкий корреспондент считает, что военная операция по увольнению Херсона должна попасть в школьные учебники, а также должна изучаться в военных академиях.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TebQeoRSt6RjoUSCp2pv1egk2758dirMHnJJPSKCVcSG3hKApkc5EsKGKCajHPt7l
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