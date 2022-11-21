Генштаб объяснил, почему не во время каждой воздушной тревоги есть ракетные удары

Генеральный штаб ВСУ сообщил в ежедневном сообщении, почему не каждая воздушная тревога сопровождается обстрелами российской армии или работой украинской системы ПВО. Об этом рассказывает портал "Комментарии" со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Facebook.



Российская ракета запущена в сторону Украины. Фото: из открытых источников

В ежедневном информационном отчете Генштаба ВСУ назвал причину, по которой включают воздушную тревогу, но ракетные атаки со стороны России отсутствуют.

"Самолеты вооруженных сил российской федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве республики Беларусь. Самолет Миг-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", — сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем ежедневном отчете.

Кроме сообщения о причинах частых воздушных тревог, Генштаб рассказал, что ВСУ отразили атаки россиян в нескольких поселках Донецкой области. А также украинская авиация нанесла удары по трем точкам сосредоточения личного состава, и трем позициям, где находились зенитно-ракетные комплексы врага.

Генеральный штаб ВСУ рассказал о мародерствах российских военных на временно оккупированной территории Каховского района. У местных жителей отбирают автомобили, мотоциклы, велосипеды и другую технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинской разведке, раскрывшей тайный проект российских спецслужб, главная цель которых была совершить провокации на территории Беларуси и таким образом заставить Лукашенко начать активные боевые действия.

Также "Комментарии" писали о разумной войне, которую ведут украинские военные. Немецкий корреспондент считает, что военная операция по увольнению Херсона должна попасть в школьные учебники, а также должна изучаться в военных академиях.

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