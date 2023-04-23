Генштаб назвал три основных направления наступательных действий российских войск

Генеральный штаб ВСУ в ежедневном отчете называет Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления основными для российских наступательных действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на оперативную информацию Генштаба.



Украинские военные. Фото из открытых источников

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Согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на 424-й день войны с Российской Федерацией основные усилия врага сосредоточены в направлении Авдеевки, Бахмута и Марьинки, где украинские военные отразили 58 атак. Именно вблизи последних двух населенных пунктов продолжаются самые ожесточенные бои.

В Полесском и Волынском направлении ситуация без существенных изменений. На Слобожанском и Северском направлениях российские войска нанесли авиационные удары и обстрелы по нескольким населенным пунктам, в том числе от действий армии РФ пострадали Орликовцы, Уланово, Бруски, Карповичи, Хотиевка и другие поселки и города Украины.

Всего за минувшие сутки российские силы нанесли восемь ракетных ударов, 37 авиационных и совершили около 45 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Известно, что в результате военных действий РФ погибли и ранены среди гражданского населения, а также разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете Института изучения войны, согласно которому считают, что российское командование пытается убедить Путина перейти к обороне перед контрнаступлением ВСУ.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, занявших позиции на левом берегу Херсонской области. Пока невозможно указать цель и масштабы таких действий Вооруженных сил Украины.