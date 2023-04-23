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Генштаб назвал три основных направления наступательных действий российских войск

В украинском Генштабе сообщили о направлениях основных наступательных действий врага и указали на населенные пункты, где продолжаются ожесточенные бои.

сегодня, 09:20
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Автор:

Slava Kot

Генеральный штаб ВСУ в ежедневном отчете называет Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления основными для российских наступательных действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на оперативную информацию Генштаба.

Генштаб назвал три основных направления наступательных действий российских войск

Украинские военные. Фото из открытых источников


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Согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на 424-й день войны с Российской Федерацией основные усилия врага сосредоточены в направлении Авдеевки, Бахмута и Марьинки, где украинские военные отразили 58 атак. Именно вблизи последних двух населенных пунктов продолжаются самые ожесточенные бои.

В Полесском и Волынском направлении ситуация без существенных изменений. На Слобожанском и Северском направлениях российские войска нанесли авиационные удары и обстрелы по нескольким населенным пунктам, в том числе от действий армии РФ пострадали Орликовцы, Уланово, Бруски, Карповичи, Хотиевка и другие поселки и города Украины.

Всего за минувшие сутки российские силы нанесли восемь ракетных ударов, 37 авиационных и совершили около 45 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Известно, что в результате военных действий РФ погибли и ранены среди гражданского населения, а также разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об отчете Института изучения войны, согласно которому считают, что российское командование пытается убедить Путина перейти к обороне перед контрнаступлением ВСУ.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, занявших позиции на левом берегу Херсонской области. Пока невозможно указать цель и масштабы таких действий Вооруженных сил Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jiTgdntfXQB84gGzXP5n3vw7RZysWzwnK7wJz6zuPtMd8HsS9pcrFcadoCNEZ1Wnl
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