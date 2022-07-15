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Генштаб назвал области, где враг собирается усилить ракетный обстрел

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артаково и Ольгино

сегодня, 09:02 comments1783
Автор:

Кравцев Сергей
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На Южнобугском направлении фронта сохраняется значительная угроза ракетных ударов. Фактически это касается всех областей Украины, расположенных на юге. Об этом на своей странице в Facebook сообщается в обновленном отчете Генштаба ВСУ.

Генштаб назвал области, где враг собирается усилить ракетный обстрел

Россия обстреливает Украину ракетами, угроза новых ударов сохраняется. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что на Южнобугском направлении россияне систематически наносят ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре. Так был нанесен ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артаково и Ольгино.

Сообщается, что россияне вели воздушную разведку с помощью беспилотников и сейчас продолжают инженерное оборудование позиций.

В Генштабе считают, что одной из целей во время ракетных ударов оккупантов есть объекты критической инфраструктуры южных регионов Украины.                                               

Ранее уже сообщалось, что основная угроза югу Украины исходит с моря, где на постоянном дежурстве российские корабли, которые готовы в любой момент выпустить по территории Украины 32 крылатые ракеты типа "Калибр".   

Напомним, по информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по украинским городам 2960 ракет: "Главная цель ракет – гражданские объекты".

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ полностью уничтожили три склада боеприпасов и базу оккупантов на юге. После попадания ракеты в санаторий, где расположились орки, все здание охватил огонь, который потушить россияне так и не смогли.

Также издание "Комментарии" сообщало — в последний момент повернула: российская ракета, которой РФ ударила по Виннице, летела на другой город.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VswBGfvSUinBNAYXMgsMYZC9EPM2ntD5bh9tvaovjvgkHYNpdzK6xEZpMHptBo8ql
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