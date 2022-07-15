Генштаб назвал области, где враг собирается усилить ракетный обстрел

На Южнобугском направлении фронта сохраняется значительная угроза ракетных ударов. Фактически это касается всех областей Украины, расположенных на юге. Об этом на своей странице в Facebook сообщается в обновленном отчете Генштаба ВСУ.

Россия обстреливает Украину ракетами, угроза новых ударов сохраняется. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, что на Южнобугском направлении россияне систематически наносят ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре. Так был нанесен ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артаково и Ольгино.

Сообщается, что россияне вели воздушную разведку с помощью беспилотников и сейчас продолжают инженерное оборудование позиций.

В Генштабе считают, что одной из целей во время ракетных ударов оккупантов есть объекты критической инфраструктуры южных регионов Украины.

Ранее уже сообщалось, что основная угроза югу Украины исходит с моря, где на постоянном дежурстве российские корабли, которые готовы в любой момент выпустить по территории Украины 32 крылатые ракеты типа "Калибр".

Напомним, по информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по украинским городам 2960 ракет: "Главная цель ракет – гражданские объекты".



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