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Генсек НАТО высказался по поводу украинского контрнаступления

Йенс Столтенберг заявил, что украинские бойцы смогли порвать оборону российских войск.

сегодня, 11:25
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на тяжелые бои, Украина "постепенно завоевывает позиции" во время контрнаступления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Генсек НАТО высказался по поводу украинского контрнаступления

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Во время выступления перед членами парламента ЕС Йенс Столтенберг высказался по поводу украинского контрнаступления.


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"Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, сложные бои, но они смогли прорвать оборону российских войск. И они двигаются вперед", — сказал Столтенберг.

Слова Столтенберга прозвучали через неделю после реакции президента Украины Владимира Зеленского, критиковавшего заявления о медленном контрнаступлении. Зеленский подчеркнул, что Украина "продвигается вперед, и это самое важное".

В настоящее время украинские военные осторожно указывают на успехи ВСУ вблизи Роботино, где прошли первую линию обороны российских сил и пытаются расширить свои достижения. Таким образом, украинские силы движутся в сторону Токмака, а дальше в Мариуполь, Мелитополь и Бердянск, что в свою очередь отрежет российскую армию от поставок в Крым и на юге Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько населенных пунктов освободила Украина за первые три месяца контрнаступления. Украинские силы смогли деоккупировать 12 населенных пунктов, прорвать первую линию обороны и приблизились к "линии Суровикина".

Также "Комментарии" писали о популярном военном блоггере и полковнике запаса ВСУ Олеге Жданове, который рассказал, где российские силы наращивают войска для атаки. По его словам, у россиян осталось только одно место для таких маневров.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-07-23/index.html
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