Генсек НАТО назвал страну, которая перешла "красную линию"

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что именно Россия перешла "красную линию", когда начала полномасштабное вторжение в Украину. По словам Рютте, международное право на стороне Украины, а украинцы имеют право на защиту.



Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Генсек НАТО Марк Рютте на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что украинские войска имеют право на защиту не только в пределах границ, но и могут наносить удары по военным объектам на территории РФ.

"Это означает, что это право не заканчивается на границе. Россия ведет свою незаконную войну, и это означает, что прицеливание на российские истребители и ракеты до того, как они будут использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может помочь спасти жизнь. Единственная страна здесь, которая перешла "красную линию", это не Украина, это Россия, начав эту войну", – сказал Рютте.

Также Рютте прокомментировал ситуацию с дальнобойным оружием для Украины. По его словам, в этом вопросе каждый член Альянса действует самостоятельно.

"И я знаю, что некоторые из этих обсуждений продолжаются. Но, в конце концов, не НАТО, а каждый союзник должен решать, какие ограничения есть на оружие, которое они поставляют Украине", — добавил генсек НАТО.

Марк Рютте уже в пятый раз посещает Украину с начала полномасштабной войны, однако впервые в должности генсека НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский во время визита Рютте отреагировал на выход войск из Угледара и объяснил, почему сложилась такая ситуация.



Также "Комментарии" писали, что Марк Рютте озвучил потери России на войне в Украине.