Генсек НАТО назвал страну, которая перешла "красную линию"

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Slava Kot
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что именно Россия перешла "красную линию", когда начала полномасштабное вторжение в Украину. По словам Рютте, международное право на стороне Украины, а украинцы имеют право на защиту.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
Генсек НАТО Марк Рютте на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что украинские войска имеют право на защиту не только в пределах границ, но и могут наносить удары по военным объектам на территории РФ.
Также Рютте прокомментировал ситуацию с дальнобойным оружием для Украины. По его словам, в этом вопросе каждый член Альянса действует самостоятельно.
Марк Рютте уже в пятый раз посещает Украину с начала полномасштабной войны, однако впервые в должности генсека НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский во время визита Рютте отреагировал на выход войск из Угледара и объяснил, почему сложилась такая ситуация.
Также "Комментарии" писали, что Марк Рютте озвучил потери России на войне в Украине.
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