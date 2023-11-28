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Генерал в отставке ответил, реально ли одержать победу с той помощью, которую Украина имеет сейчас

Генерал в отставке Ходжес уверен, что США не полностью привержены победе Украины

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Успех Украины в войне против России во многом зависит от той помощи, которую предоставляет основной союзник Киева – США. Но Вашингтон до сих пор не смог полностью гарантировать победу Украины в войне против России, а помощь, оказанная США, достаточна только для того, чтобы удержать Украину в этой борьбе, не проиграть России, считает американский генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Генерал в отставке ответил, реально ли одержать победу с той помощью, которую Украина имеет сейчас

Генерал Бен Ходжес. Фото из открытых источников

"Наша готовность посвятить себя тому, чтобы Украина действительно победила, является ключевым моментом, и до сих пор мы этого не сделали. Я горжусь тем, что предоставили США, но этого было достаточно только для того, чтобы удержать Украину в борьбе", — отметил американский генерал в отставке.


По словам Ходжеса, в Пентагоне некоторые критикуют контрнаступление ВСУ, потому что оно перешло в позиционное противостояние. Но сам генерал такую позицию называет оскорбительной.

"Сами бы мы никогда не отправили американских солдат в такое наступление, если бы сначала не обеспечили полное превосходство в воздухе и не направили (для разминирования – ред.) огромное количество техники, инженерных танков и тому подобного", – сказал он.

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Источник: https://news.err.ee/1609178242/retired-general-so-far-us-has-not-fully-committed-to-ukrainian-victory
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