Генерал в отставке ответил, реально ли одержать победу с той помощью, которую Украина имеет сейчас

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Кравцев Сергей
Успех Украины в войне против России во многом зависит от той помощи, которую предоставляет основной союзник Киева – США. Но Вашингтон до сих пор не смог полностью гарантировать победу Украины в войне против России, а помощь, оказанная США, достаточна только для того, чтобы удержать Украину в этой борьбе, не проиграть России, считает американский генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.
Генерал Бен Ходжес. Фото из открытых источников
По словам Ходжеса, в Пентагоне некоторые критикуют контрнаступление ВСУ, потому что оно перешло в позиционное противостояние. Но сам генерал такую позицию называет оскорбительной.
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