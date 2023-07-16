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Генерал США назвал технику, которая скоро прибудет в Украину и изменит ситуацию в войне

Украинские военные проходят обучение на танках на базе Графенвер. Генерал США Дуглас Симс считает, что эти танки могут повлиять на военную ситуацию на фронте.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Генерал США назвал технику, которая скоро прибудет в Украину и изменит ситуацию в войне

Генерал США Дуглас Симс. Фото из открытых источников

Руководитель оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дуглас Симс отметил, что американские танки M1A1 Abrams изменят ситуацию на поле боя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко. 


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Генерал США Дуглас Симс называет танки M1A1 Abrams уникальными и рассказал, что продолжающееся обучение украинских военных сделает ВСУ искусными на поле боя. Симс указывает, что эти танки способны изменить ситуацию в войне.

"Я не могу вам сказать, продолжится ли наступление на то время или нет, я просто знаю, что когда прибудут танки M1A1 Abrams, они смогут изменить ситуацию в пользу украинцев", — говорит генерал Дуглас Симс.

По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, кроме обучения на танках, которые проходят на американской военной базе Графенвер, Украина получит также штурмовые машины Assault Breacher Vehicle, которые будут использованы для пробивания российских укреплений. Ожидается, что танки M1 Abrams прибудут в Украину осенью 2023 года.

Несмотря на это, Цаплиенко считает, что Украине нужно больше танков для победы в войне.

"Один танковый батальон сможет улучшить ситуацию на отдельном участке фронта, а не выиграть войну. Для этого нам нужно гораздо больше Абрамсов, чем 31 танк", — пишет украинский журналист.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина захватила опасное оружие в России. Теперь она использована против армии российских кафиров, что показано на соответствующем видео.

Также "Комментарии" писали о россиянах, ошибочно наткнувшихся на собственную засаду под Бахмутом.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/35773
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