Генерал Милли оценил подготовку Украины к контрнаступлению и предупредил об опасности

Несмотря на то, что Украина "очень хорошо подготовлена" к контрнаступлению против России, "еще слишком рано говорить о результатах". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Марк Милли, пишет "CNN".

Марк Милли. Фото: из открытых источников

"Они находятся в войне, которая является угрозой для существования самой Украины и имеет большее значение для остального мира – для Европы, действительно для США, но также и для всего мира", — заявил Милли.

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Отвечая на вопрос относительно атаки неизвестных беспилотников по территории России, в том числе Москве и Белгороду, американский генерал отметил, что риск эскалации есть всегда, и США за этим "очень внимательно" следят.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



