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В РФ на радиостанциях вышло обращение Путина о всеобщей мобилизации: в Кремле отреагировали

На российских радиостанциях появилось обращение Путина о вторжении ВСУ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области

сегодня, 14:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в РФ на разных частотах радиостанций начало появляться обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам РФ, в котором диктатор заявил о вторжении ВСУ в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. В Кремле уже отреагировали, назвав данное обращение Путина фейком.

В РФ на радиостанциях вышло обращение Путина о всеобщей мобилизации: в Кремле отреагировали

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Россияне, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооружённые блоком НАТО с Западом и при поддержке Вашингтона, вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дали достойный отпор, превосходящим силам агрессора", – говорится в заявлении. 


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Также в сообщении говорится, принято решение о том, чтобы был подписан указ о всеобщей мобилизации.

"Для победы над опасным и коварным врагом нам необходимо противодействовать всеми силами РФ. Враг будет разбит, победа за нами", — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже выступил с заявлением, отметив, что "экстренное обращение Путина", которое прозвучало на радио, – взлом. Никакого обращения Путина сегодня не было.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем Украине выгодны бои на Белгородщине – входит ли "Русский добровольческий корпус" в состав ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские повстанцы из подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Особенно серьезно они дают знать о себе в Белгородской области. Там же участились удары дронами, в том числе по энергообъектам. Туда же высказал готовность перебросить своих наемников владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, даже без одобрения минобороны рф, которое традиционно критикует. Главарь Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что его вояки могли бы "разобраться" с происходящим в Белгородской области. О чем говорят последние действия на Белгородщине и вокруг нее, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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