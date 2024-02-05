Генерал Германии призвал к мобилизации в Украине из-за цифр потерь на войне

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Slava Kot
Руководитель Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг призвал к усилению мобилизации в Украине. По его словам, это нужно сделать, хотя бы из-за потерь, которые происходят на фронте.
Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников
Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг в интервью для издания RND прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине и отметил необходимость привлекать больше военнообязанных для войны против России.
Кроме потерь на войне, генерал-майор настоял на необходимости заменить военных на фронте, которые там находятся почти два года с начала полномасштабного вторжения России.
Также Кристиан Фрейдинг отреагировал на информацию о якобы разных взглядах на войну между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.
Вместе с тем такие обсуждения Кристиан Фрейдинг назвал признаками демократических стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий генерал дал прогноз, когда закончится война в Украине.
Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который назвал "наибольшую дыру" в новом законопроекте о мобилизации в Украине.
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