Генерал Германии призвал к мобилизации в Украине из-за цифр потерь на войне

Руководитель Спецштаба Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг призвал к усилению мобилизации в Украине. По его словам, это нужно сделать, хотя бы из-за потерь, которые происходят на фронте.



Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг. Фото из открытых источников

Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг в интервью для издания RND прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине и отметил необходимость привлекать больше военнообязанных для войны против России.

"Украине, несомненно, придется мобилизовать больше солдат — хотя бы из-за цифр потерь, которые мы можем видеть", — сказал генерал Фрейдинг.

Кроме потерь на войне, генерал-майор настоял на необходимости заменить военных на фронте, которые там находятся почти два года с начала полномасштабного вторжения России.

Также Кристиан Фрейдинг отреагировал на информацию о якобы разных взглядах на войну между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

"Конечно, мы наблюдаем за этими дискуссиями между военным и политическим руководством. И, конечно, мы надеемся, что Украина сохранит единство, которое сделало его сильным в защите своей страны в последние месяцы и годы", — сказал Фрейдинг, однако добавил, что "мы не можем заглянуть за кулисы".

Вместе с тем такие обсуждения Кристиан Фрейдинг назвал признаками демократических стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий генерал дал прогноз, когда закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны, который назвал "наибольшую дыру" в новом законопроекте о мобилизации в Украине.