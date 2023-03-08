Где у россиян серьезные проблемы с наступлением: подробности от британской разведки

За три месяца активных наступательных действий в районе Угледара Донецкой области российской армии так и не удалось добиться успехов. Теперь российское военное командование оказалось перед непростой дилеммой – решаться ли на еще одну попутку штурма. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

В британской разведке указывают на то, что 4 марта военное ведомство России опубликовало видео редкого приезда в Украину министра Сергея Шойгу.

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"Есть реальная возможность, что частично это было ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин посещает своих бойцов на передовой. "Вагнер" находится в громком споре с Министерством обороны России, и Шойгу, вероятно, болезненно относится к сравнению с Пригожиным", — говорится в сообщении.

Единственным российским полевым командиром, показанным на видео, был генерал-полковник Рустам Мурадов. Примечательно, что Мурадов отвечает за Угледарский сектор Донецкой области, где за последние три месяца несколько штурмов не увенчались успехом.

По данным британской разведки, до недавнего времени российское командование рассматривало прорыв в районе Угледар как ключевой способ достижения важного в оперативном отношении прорыва позиций Украины.

"Российские планировщики, вероятно, столкнутся с дилеммой: предпринять еще одну попытку штурма Угледара или поддержать ожесточенные бои севернее Бахмута и Кременной", — считают в Минобороны Британии.

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