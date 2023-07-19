Где у оккупантов все больше проблем – отказываются воевать и сдаются в плен

Проблемы, о которых говорил уволенный командующий 58-й общевойсковой армией (САА) генерал-майор Иван Попов, никуда не делись и все ощутимее дают о себе знать. В первую очередь речь идет о том, что на Запорожском направлении российские войска серьезно измотаны и нуждаются в ротации. Кроме того, проблемы с обеспечением российским войск на этом участке фронта лишь только увеличились. Из-за такой ситуации боевой дух россиян на критически низком уровне, многие сдаются в плен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что увольнение бывшего командующего 58-й общевойсковой армией (САА) генерал-майора Ивана Попова и упомянутые им проблемы продолжают оказывать влияние на российские военные операции на юге Украины и на обсуждение этих операций.

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Некоторые российские военкоры сообщают об одновременной сдаче в плен украинским силам нескольких российских штурмовых групп численностью до взвода на Запорожском направлении.

"Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на юге Украины, возможно, способствовали неспособности или нежеланию этих сил сражаться и сообщениям о последующей капитуляции", — подчеркивают в ISW.

Стоит уточнить, что на прошлой неделе стало известно об отстранении от должности командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Это произошло после его доклада начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову, в котором, как утверждает Попов, он доложил начальству о сложной ситуации в Запорожской области, в боях за которую участвует армия.

Отметим, также британская разведка в своем отчете указала на еще одну проблему оккупантов на южном направлении. Российские оккупанты, вероятно, хотят сохранить артиллерийские снаряды на южном фронте и поэтому пытаются их максимально экономить.

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