Британская разведка рассказала, с чем у россиян уже начались проблемы на фронте

Российские оккупанты, вероятно, хотят сохранить артиллерийские снаряды на южном фронте и пытаются их экономить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет британской разведки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии отметили, что в течение последней недели как ВСУ, так и россияне добились незначительных успехов на разных участках фронта. Оккупанты пытались продвинуться в районе Кременной, а украинские защитники сосредоточили основные усилия в районе Бахмута. Там российские силы "неустойчивы, но пока держатся", добавляют в разведке.

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Вражеские солдаты также продолжают попытки локальных наступлений на юге Донецкой области, в частности под Авдеевкой. Но особого успеха там у них нет.

"На юге Украина продолжает наступать по крайней мере по двум направлениям, но вряд ли ей удастся прорвать основные оборонительные рубежи России. На этом направлении Россия, скорее всего, ввела режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить важнейшие возможности для ведения непрямого огня", — добавляют в разведке.

Там отмечают, что в Херсонской области наши военные удерживают небольшой плацдарм на левобережье. Это представляет собой дополнительную проблему для российского командования, которое, вероятно, обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.

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