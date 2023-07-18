Британская разведка рассказала, с чем у россиян уже начались проблемы на фронте

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты, вероятно, хотят сохранить артиллерийские снаряды на южном фронте и пытаются их экономить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет британской разведки.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В Минобороны Британии отметили, что в течение последней недели как ВСУ, так и россияне добились незначительных успехов на разных участках фронта. Оккупанты пытались продвинуться в районе Кременной, а украинские защитники сосредоточили основные усилия в районе Бахмута. Там российские силы "неустойчивы, но пока держатся", добавляют в разведке.
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Вражеские солдаты также продолжают попытки локальных наступлений на юге Донецкой области, в частности под Авдеевкой. Но особого успеха там у них нет.
Там отмечают, что в Херсонской области наши военные удерживают небольшой плацдарм на левобережье. Это представляет собой дополнительную проблему для российского командования, которое, вероятно, обеспокоено уязвимостью своего юго-западного фланга.
Читайте также на портале "Комментарии" - украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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