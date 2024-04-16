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Где россияне не могут пробить оборону ВСУ, отказываясь идти на повторные штурмы

По информации Натальи Гуменюк: россияне отказываются повторно штурмовать плацдарм в Крынках

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области. Враг ищет разные варианты проведения ротаций, поскольку те оккупанты, которые раньше пытались штурмовать позиции ВСУ, не желают повторно идти в штурм. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Где россияне не могут пробить оборону ВСУ, отказываясь идти на повторные штурмы

Бои за Крынки. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, работа по укреплению плацдарма продолжается, несмотря на то, что враг не прекращает штурмов. Только за прошедшие сутки, 15 апреля, россияне прибегли к 5 атакам, что является более-менее постоянным числом.

В частности, Наталья Гуменюк добавила, что враг во время штурмов уже давно не применяет бронированную технику и пользуется только пехотой.

"Они (россияне – ред.) продолжают искать варианты проведения ротации для того, чтобы подтягивать на это направление новые подразделения, не осведомленные в ситуации. Ведь повторно применять в штурмах тех, кто оттуда чудом вернулся — они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние, у того контингента, который уже встретился с нашими и понял, чья земля на левобережье", — добавила Наталья Гуменюк.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что РФ усилила атаки по украинской энергетике, вопрос выделения нам помощи со стороны США за неделю после выхода Конгресса с каникул не продвинулся. В свою очередь, россияне усилили штурмы на востоке нашей страны, продолжают готовить большое наступление, а также прокачивать (сами либо через другие страны) тему необходимости переговоров. Встрепенулись европейцы, особенно французский президент Эммануэль Макрон, призывающий делать больше и быстрее для помощи Украине. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" последние действия различных игроков вокруг российско-украинской войны.




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