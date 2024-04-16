Где россияне не могут пробить оборону ВСУ, отказываясь идти на повторные штурмы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области. Враг ищет разные варианты проведения ротаций, поскольку те оккупанты, которые раньше пытались штурмовать позиции ВСУ, не желают повторно идти в штурм. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Бои за Крынки. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, работа по укреплению плацдарма продолжается, несмотря на то, что враг не прекращает штурмов. Только за прошедшие сутки, 15 апреля, россияне прибегли к 5 атакам, что является более-менее постоянным числом.
В частности, Наталья Гуменюк добавила, что враг во время штурмов уже давно не применяет бронированную технику и пользуется только пехотой.
Читайте также на портале "Комментарии" — фронт начинает сдвигаться: в DeepState раскрыли детали нового продвижения россиян.
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что РФ усилила атаки по украинской энергетике, вопрос выделения нам помощи со стороны США за неделю после выхода Конгресса с каникул не продвинулся. В свою очередь, россияне усилили штурмы на востоке нашей страны, продолжают готовить большое наступление, а также прокачивать (сами либо через другие страны) тему необходимости переговоров. Встрепенулись европейцы, особенно французский президент Эммануэль Макрон, призывающий делать больше и быстрее для помощи Украине. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" последние действия различных игроков вокруг российско-украинской войны.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!